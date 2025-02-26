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عربي-دولي

تفاجأ عند هبوطه بطائرة قادمة باتجاهه.. شاهدوا ماذا فعل هذا الطيار (فيديو)

Lebanon 24
26-02-2025 | 04:22
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في حادثة مرعبة، كادت طائرة تابعة لخطوط "ساوث ويست" الجوية أن تصطدم بطائرة خاصة على المدرج في مطار شيكاغو ميدواي الدولي بولاية إلينوي الأميركية، أمس الثلاثاء، إلا أن طاقم الطائرة تمكن من تفادي الكارثة في اللحظات الأخيرة.

ويظهر مقطع فيديو التقطه المراقبون في المطار، طائرة تابعة لـ"ساوث ويست" تستعد للهبوط على المدرج، بينما كانت الطائرة الخاصة تتحرك أمامها.
 
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وأوضحت الشركة أن الرحلة 2504 كانت تحاول الهبوط عندما فوجئ طاقمها بوجود طائرة خاصة على المدرج، ما أجبر قائدها على تنفيذ مناورة التفاف سريعة لتجنب الاصطدام.

وأكدت الشركة في بيان "اتبع الطاقم إجراءات السلامة، وهبطت الرحلة من دون أي حوادث، لا شيء أكثر أهمية بالنسبة لنا من سلامة عملائنا وموظفينا".

وهبطت الطائرة مجددا من دون أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم، فيما لم تصدر سلطات الطيران الفيدرالية أي توضيحات حول الواقعة، التي لا تزال التحقيقات فيها جارية، لمعرفة أسباب وكيفية وقوع هذا الخطأ الذي كاد أن يتسبب في كارثة جوية.(سكاي نيوز)

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