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عربي-دولي
إسرائيل تعتزم هدم 11 منزلا في الضفة بذريعة شق طريق
Lebanon 24
26-02-2025
|
07:52
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أفاد مسؤول فلسطيني بأن القوات الإسرائيلية أخطرت بهدم 11 منزلا في مخيم نور شمس للاجئين بشمال الضفة الغربية، مشيرا إلى وجود أكثر من 5000 نازح من المخيم.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن محافظ طولكرم عبد الله كميل قوله إن "إخطار إسرائيل، الليلة الماضية، بهدم 11 منزلا في مخيم نور شمس للاجئين بذريعة شق طريق من ساحة المخيم باتجاه حارة المنشية، يعد مجزرة جديدة بحق هذا المخيم، عبر التدمير والتخريب الممنهجين اللذين يستهدفان تغييب الشاهد على جريمة النكبة (جريمة العصر)، وذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان على مخيم طولكرم".
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وأضاف كميل: "كل ما يقوم به الاحتلال من عدوان غير مسبوق على مدينة طولكرم ومخيميها الذي دخل يومه الحادي والثلاثين، لا يمكن له أن يكسر عزيمة هذا الشعب، وإرادة محافظة طولكرم العصية على الانكسار".
وتابع: "قوات الاحتلال نفذت جرائم القتل، والهدم والتدمير المتعمد للبنية التحتية، والمنازل والمحلات التجارية، علاوة على ما يمارس من جريمة لإجبار المواطنين على النزوح قسرا من مخيمي طولكرم ونور شمس، وتحويل عدد من تلك المنازل والمواقع إلى ثكنات عسكرية وتخريب ممتلكات المواطنين وحرقها".
وأوضح أن: "هذا كله يفاقم معاناة المواطنين الذين بقوا في منازلهم، تحت حصار مشدد ونقص في المواد الأساسية من الطعام والمياه والأدوية وحليب الأطفال، فيما شهد مخيم نور شمس خلال الأيام الماضية حركة نزوح كبيرة بين سكانه من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، تركزت في حارات المسلخ والمنشية وجبلي الصالحين والنصر، حيث فاق عددهم 5000 نازح".
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