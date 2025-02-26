بوتين: التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا ارتفع 10%

Advertisement

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التبادل التجاري بين روسيا والقارة الإفريقية شهد نموا بنسبة 10% خلال العام الماضي 2024.وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال محادثات أجراها في الكرملين اليوم مع رئيس غينيا بيساو، عمرو سيسوكو إمبالو، الذي وصل إلى روسيا في زيارة رسمية.وقال بوتين خلال المحادثات: "في العام الماضي، استمر التبادل التجاري بين روسيا والقارة الإفريقية في النمو، حيث سجل زيادة بنسبة 10%". (روسيا اليوم)