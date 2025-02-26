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عربي-دولي

وضع لا يحتمل.. "الأغذية العالمي" يعلن إجلاء موظفيه من مخيم للنازحين غربي السودان

Lebanon 24
26-02-2025 | 13:40
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أعلن برنامج الأغذية العالمي، الأربعاء، عن إجلاء موظفيه من مخيم زمزم للنازحين السودانيين بولاية شمال دارفور (غرب) "جراء تصاعد العنف" في المنطقة التي تتعرض لقصف مستمر من قوات الدعم السريع.

ويقع مخيم زمزم على بعد 12 كيلومترا من مدينة الفاشر غربي السودان، وكانت منظمات دولية أعلنت في آب 2024 وقوع مجاعة داخل المخيم بسبب انعدام الغذاء.
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وتتهم الحكومة السودانية ومنظمات دولية ولجان شعبية "قوات الدعم السريع" بالهجوم وقصف المخيم مدفعيا بوتيرة متكررة، بينما تقول الأخيرة إن "قوات الجيش والقوات المساندة له تستخدم المخيم كقاعدة عسكرية".

وقال "الأغذية العالمي" عبر حسابه على منصة إكس، إنه "على مدى الأسبوعين الماضيين أدى تصاعد العنف (قصف قوات الدعم السريع للفاشر) إلى عدم ترك شركاء برنامج الأغذية العالمي أمام خيار سوى إجلاء الموظفين (دون تحديد عددهم أو وجهتهم) من مخيم زمزم في شمال دارفور بحثا عن الأمان".

وأوضح أن "الوصول الآمن والمنتظم إلى المجتمعات الجائعة هو السبيل الوحيد لوقف المجاعة". (الاناضول)
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