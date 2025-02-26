11
o
بيروت
11
o
طرابلس
10
o
صور
12
o
جبيل
10
o
صيدا
13
o
جونية
5
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
6
o
بشري
8
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
صفقة غزة.. نتنياهو لن يقرر بشأن "التفاوض" قبل "تسلم الجثث"
Lebanon 24
26-02-2025
|
14:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد مراسل موقع "أكسيوس" باراك رفيد، الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن يقرر بشأن إرسال وفد للتفاوض إلى الدوحة أو القاهرة قبل تسليم حماس جثث 4 رهائن إسرائيليين.
ونقل المراسل عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيقرر ما إذا كان سيرسل وفدا تفاوضيا إلى الدوحة أو القاهرة فقط بعد أن تستكمل حماس إعادة جثث الشهداء الأربعة".
Advertisement
ويأتي هذا التصريح، بعد إعلان مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أمس الثلاثاء، مشاركة وفد إسرائيلي في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقالت حركة حماس، إنها ستسليم جثث 4 أسرى إلى إسرائيل الليلة.
وجاء في بيان للمتحدث باسم الجناح العسكري للحركة على منصة تلجرام" أنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن تقوم الليلة بتسليم جثامين الأسرى الصهاينة اتساحي عيدان ، و ايتسيك الجريط و أوهاد يهلومي و شلومو منصور".
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
26/02/2025 03:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان معروف بعد معاناة مع المرض
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان معروف بعد معاناة مع المرض
11:42 | 2025-02-26
26/02/2025 11:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل حديث الجمهور ووالدتها تحتفل بعيد ميلادها (صورة)
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل حديث الجمهور ووالدتها تحتفل بعيد ميلادها (صورة)
03:43 | 2025-02-26
26/02/2025 03:43:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عانقته بحرارة.. نادين الراسي تلتقي بلاعب لبناني شهير وتعترف: "بحبك بس بتعملي سكري" (فيديو)
Lebanon 24
عانقته بحرارة.. نادين الراسي تلتقي بلاعب لبناني شهير وتعترف: "بحبك بس بتعملي سكري" (فيديو)
03:06 | 2025-02-26
26/02/2025 03:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد ميلادها الـ 59.. هكذا تطورت ملامح نجوى كرم منذ التسعينات (صور)
Lebanon 24
في عيد ميلادها الـ 59.. هكذا تطورت ملامح نجوى كرم منذ التسعينات (صور)
01:29 | 2025-02-26
26/02/2025 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:42 | 2025-02-26
استعدادات إسرائيلية لتحديد هوية جثث الرهائن الذين ستتسلمهم
16:04 | 2025-02-26
بعد التوترات الأمنية في القرداحة.. بيان من الأمن العام السوري
15:53 | 2025-02-26
الصليب الأحمر يستعد لتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل خلال ساعات
15:45 | 2025-02-26
الخارجية الفرنسية قلقة من الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية
15:22 | 2025-02-26
توتر أمني واشتباكات في القرداحة مسقط رأس الأسد.. وفيديو يوثق
15:10 | 2025-02-26
ترامب: بوتين "شخص ذكي جدا"
فيديو
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
27/02/2025 01:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
27/02/2025 01:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يمحيها من الوجود: حلول لتدمير الكويكبات المهددة للأرض.. منها القنابل الذرية! (فيديو)
Lebanon 24
قد يمحيها من الوجود: حلول لتدمير الكويكبات المهددة للأرض.. منها القنابل الذرية! (فيديو)
00:41 | 2025-02-26
27/02/2025 01:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24