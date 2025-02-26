الإمارات ترحب بإطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري

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رحبت دولة الإمارات بإطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري، مؤكدة دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلم والنماء والازدهار في سوريا.وجددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة. (سكاي نيوز)