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عربي-دولي
"حماس" تؤكد إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق مع إسرائيل.. وتتهمها بتعطيل البروتوكول الإنساني
Lebanon 24
27-02-2025
|
01:58
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أكد الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع أن الحركة أتمت المرحلة الأولى من الاتفاق مع إسرائيل والتزمت ببنودها، بينما لا تزال إسرائيل تعطل البروتوكول الإنساني.
وقال القانوع في تصريحات صحفية: "المقاومة أتمت المرحلة الأولى من الاتفاق والتزمت ببنودها، ولا يزال الاحتلال يعطل البروتوكول الإنساني".
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وأشار القانوع إلى أن "جميع مبررات الاحتلال وأسبابه الواهية قد أفشلناها وقطعنا الطريق عليها، ونحن جاهزون للمضي قدما في مفاوضات المرحلة الثانية".
وأضاف: "ألزمنا الاحتلال بآلية الإفراج المتزامن عن الأسرى لمنعه من المماطلة أو التلكؤ".
ولفت الناطق باسم "حماس" إلى أن "خروج الأسرى وآثار التعذيب والتنكيل بهم يعكس الوجه القبيح للاحتلال وتجرده من المعايير الإنسانية".
وقال: "محاولة الاحتلال إفشال الاتفاق والتنصل منه ستعقد المشهد أكثر وستزيد من معاناة أسرى الاحتلال، وسيتحمل الاحتلال نتائج ذلك".
واختتم القانوع تصريحاته قائلا: "أي صيغة وطنية أو إطار متفق عليه داخليا لإدارة قطاع غزة مقبول لدينا، ونحن جاهزون لإنجاحه". (روسيا اليوم)
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