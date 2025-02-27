إسرائيل تلوّح بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا





وخلال مقابلة إذاعية، أوضح كوهين أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المحور إلا بعد إعادة المختطفين وإسقاط حماس وإخلاء غزة من السلاح والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع.

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ومن المفترض أن تنسحب إسرائيل من محور فيلادلفيا، السبت القادم، بناء على اتفاق وقف إطلاق النار. أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الخميس، ان إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا إلا بشروط.وخلال مقابلة إذاعية، أوضح كوهين أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المحور إلا بعد إعادة المختطفين وإسقاط حماس وإخلاء غزة من السلاح والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع.ومن المفترض أن تنسحب إسرائيل من محور فيلادلفيا، السبت القادم، بناء على اتفاق وقف إطلاق النار.

وفرضت إسرائيل سيطرتها على المحور في أيار الماضي في إطار توغل في رفح جنوب قطاع غزة.



وتقول إنها تحتاج إلى تأمين هذا المحور لأن حماس استخدمت أنفاقا تربط القطاع بشبه جزيرة سيناء المصرية لتهريب أسلحة ومواد محظورة.

وظلت شبكة كبيرة من الأنفاق مستخدمة بعد مرور فترة طويلة على انسحاب إسرائيل من قطاع غزة.(سكاي نيوز)



