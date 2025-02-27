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عربي-دولي

فرصة ذهبية.. تركيا تترقب إعلانا تاريخيا من أوجلان

Lebanon 24
27-02-2025 | 03:16
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يوجه زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان دعوة طال انتظارها لإنهاء النزاع المسلح بين حزبه المحظور والحكومة التركية، الخميس، حسبما تشير تصريحات من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
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وأعلن حزب الشعوب الديمقراطي، الأربعاء، أنه يتوقع "إعلانا تاريخيا" من مؤسس حزب العمال الكردستاني إذا لم تحدث أي عوائق.

ومن المقرر أن يزور وفد من الحزب عبد الله أوجلان في السجن في جزيرة إمرالي، الخميس.

وتم تحديد مؤتمر صحفي (14:00 بتوقيت غرينتش) في إسطنبول، والذي سيشمل أيضا بيانات من أوجلان، وفقا لما صرح به المتحدث.

ولا توجد حتى الآن معلومات بشأن محتوى البيانات، ولكن كانت هناك توقعات بدعوة لإنهاء النزاع منذ أسابيع.

ويمكن أن تكون هذه الدعوة من أوجلان بداية للمفاوضات.

ويعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقد حارب الدولة التركية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقد سقط عشرات الآلاف من القتلى في النزاع. (سكاي نيوز)
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