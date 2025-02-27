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عربي-دولي

بعد يوم عنيف من القتال.. هدوء حذر في الخرطوم

Lebanon 24
27-02-2025 | 06:07
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بعد يوم عنيف من القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، شهدت منطقة وسط الخرطوم اليوم الخميس هدوءاً حذراً، فيما استمرت المناوشات وعمليات الحصار التي ينفذها الجيش على عناصر الدعم السريع من ثلاثة محاور بهدف استعادة السيطرة على القصر الجمهوري وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية في مركز العاصمة.
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وتواجه قوات الجيش صعوبة في التقدم نتيجة استخدام الدعم السريع للمباني الحصينة والقناصة لإعاقة حركته.

فيما أفادت "العربية" عن تصاعد أعمدة الدخان في أحياء بُرّي شرقي القيادة العامة للجيش في الخرطوم، مشيرة الى تجدد القصف المدفعي من الجيش تجاه أحياء شرق العاصمة. (العربية)
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