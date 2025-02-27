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عربي-دولي

بعد تصريحات كاتس حول إبقاء محور فيلادلفيا "منطقة عازلة".. حماس ترد

Lebanon 24
27-02-2025 | 07:44
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ردت حركة "حماس" على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي تحدث فيها عن إبقاء محور فيلادلفيا كـ "منطقة عازلة"، معتبرةً ذلك انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار ومحاولة لتخريب الاتفاق.
 
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وقالت حماس في بيان لها إن مزاعم كاتس حول خططها لمهاجمة الجنود والمستوطنات خلال فترة وقف إطلاق النار "هي تصريحات تضليلية ولا أساس لها من الصحة"، وأشارت إلى أن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات الاحتلال للتنصل من التزاماته بموجب الاتفاق.

وأضاف البيان أن تصريحات كاتس بشأن إبقاء المنطقة الحدودية بين غزة ومصر كـ "منطقة عازلة" تُعد انتهاكًا صريحًا للاتفاق، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محاولة لاختلاق ذرائع لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على التزامها الكامل ببنود الاتفاق واستعدادها للانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والوسطاء بالتحرك الفوري لضمان تنفيذ بنود الاتفاق وإلزام الاحتلال بالتقيد به، محذرة من أن تعطيل الاتفاق أو إفشاله سيكون مسؤولية الاحتلال وحكومته.

من جهة أخرى، نقلت بعض المواقع الإخبارية العبرية عن الوزير كاتس تأكيده على أن محور فيلادلفيا سيظل "منطقة عازلة"، مشيرًا إلى أن هذا النهج يتماشى مع السياسات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان وسوريا. (روسيا اليوم)
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