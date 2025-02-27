النمسا تعتزم منع الفتيات من ارتداء الحجاب

تعتزم الحكومة النمساوية المسقبلة منع الفتيات دون سنّ 14 عاما من ارتداء الحجاب.



وجاء في البرنامج الحكومي للأحزاب الثلاثة، "حزب الشعب النمساوي" المحافظ ، والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب "نيوس" الليبرالي، أن العمل جار على وضع حظر بهذا الخصوص لحماية الفتيات من "العزل والقمع". (روسيا اليوم)

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