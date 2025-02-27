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عربي-دولي

أسهم في زج العديد بالمعتقلات.. اعتقال عضو سابق بمجلس الشعب السوري

Lebanon 24
27-02-2025 | 23:25
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تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة درعا السورية، من إلقاء القبض على عضو سابق في مجلس الشعب فاروق قاسم الحمادي، المتهم بارتكاب العديد من الجرائم بحق أبناء المحافظة.

وتمت الإشارة إلى أن الحمادي "تورط بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، وأسهم في زج العديد من السوريين بالمعتقلات وابتزاز ذويهم".
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كما كان الحمادي عضوا بمكتب مصالحات المنطقة الجنوبية، وهو متورط في تجارة المخدرات، وفق وسائل الإعلام السورية.

هذا وأطلقت إدارة الأمن العام الأسبوع الماضي، حملة أمنية لملاحقة فلول النظام السابق وتجار المخدرات في ريف درعا الشمالي، وذلك استكمالا للحملات التي تنفذها في عموم المحافظات السورية. (روسيا اليوم)
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