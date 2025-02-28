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خاص
تقرير لـ"Foreign Policy": السلام بين إسرائيل ومصر بدأ يتصدع
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
|
Lebanon 24
28-02-2025
|
03:30
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ذكرت مجلة "Foreign Policy" الأميركية أنه "في هذه اللحظة الممتدة من التاريخ، تحدث أحداث كانت في السابق غير قابلة للتصور الآن. وبدأ محللو الشرق الأوسط يتساءلون عما إذا كانت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979 دائمة. وفي الواقع، أضافت الأشهر الستة عشر الأخيرة من الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة توترات جديدة إلى العلاقة التي كانت غالبًا تحت ضغط عام. وخلال المناوشات السابقة بين مصر وإسرائيل، بذل المسؤولون في كلا البلدين جهودًا كبيرة لضمان سلامة المعاهدة. إلا أن هذا قد تغير".
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وبحسب المجلة، "في الأسابيع الأخيرة، قرع بعض مقدمي البرامج الحوارية في مصر طبول الحرب. وفي الوقت عينه، كان المدونون الإسرائيليون يسيئون إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويطالبون إسرائيل بعدم ارتكاب نفس الأخطاء في سيناء التي ارتكبتها في لبنان مع حزب الله. كما واتهم المسؤولون الإسرائيليون المصريين بانتهاك معاهدة السلام. في الواقع، هناك الكثير من الأشياء التي حدثت خلال الأشهر الستة عشر الماضية والتي لم يكن من المتوقع أن تحدث أبداً. إن التوتر بين القاهرة والقدس حقيقي تماماً. وإلى حد ما، إن هذا التوتر ليس مفاجئاً نظراً لإراقة الدماء خلال الأشهر الستة عشر الماضية، ولكن هناك ما هو أكثر من مجرد شعور الحكومة المصرية بالغضب إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. لا شك أن هناك الملايين من المصريين الذين يشعرون بالانزعاج الشديد والقلق إزاء عدد القتلى والظروف الإنسانية في غزة، ولكن هذا لا ينبغي أن يحجب حقيقة مفادها أن الحكومة المصرية كانت مشاركة كاملة في حصار غزة الذي بدأ بعد استيلاء حماس على القطاع في عام 2007".
وتابعت المجلة، "إن القضية الأكثر جوهرية هي أن حرب غزة تلعب دوراً في استياء مصر المستمر منذ فترة طويلة بسبب السلام المنفصل الذي عقدته مع إسرائيل قبل 46 عاماً. لقد استفادت مصر من المعاهدة، ولكن من وجهة نظر العديد من المصريين، فقد سمحت للإسرائيليين بملاحقة مصالحهم في مختلف أنحاء المنطقة دون أي عائق، في حين أدى احتضان واشنطن للقاهرة إلى تحويل مصر إلى متفرج في منطقة من المفترض أن تقودها. وبعبارة أخرى، لا يحب العديد من المصريين معاهدة السلام لأنها جعلتهم ضعفاء.وفي الحقيقة، لقد أكدت الحرب في غزة مراراً وتكراراً هذا الضعف، فقد عجزت الحكومة المصرية عن وقف القتال، وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ومنع الإسرائيليين من الاستيلاء على ممر فيلادلفيا ومعبر رفح. ولكن حتى لو انتهى القتال فإن ذلك لا يمكن أن يمحو حقيقة مفادها أن الحكومة المصرية لم تتمكن من فعل أكثر من اتخاذ إجراءات رمزية ضد إسرائيل أثناء الحرب".
وأضافت المجلة، "لقد أدت الأزمة في غزة إلى إضعاف مكانة السيسي. إن عمليات الانتشار في سيناء تشكل إشارة واضحة للمصريين بأن مصر ليست ضعيفة على الإطلاق وأن القوات المسلحة المصرية الأسطورية سوف تحمي مرة أخرى المصلحة الوطنية والشرف المصري. إن تصعيد التوتر مع إسرائيل وتحدي الإسرائيليين للرد على عمليات الانتشار في سيناء هي استراتيجية سياسية سليمة بالنسبة للسيسي. وبغض النظر عن النتيجة، فإن السيسي يبدو قوياً، ما لم تكن هناك حرب بالطبع. أما في ما يتعلق بإسرائيل، فقد سعت الحكومة الإسرائيلية إلى الحصول على توضيحات بشأن عمليات الانتشار في سيناء من خلال القناة القائمة المتمثلة في القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين، وهذا يثير التساؤل عما إذا كان بعض الإسرائيليين يريدون تسليط الضوء على القضية لإثارة المتاعب للسيسي في واشنطن".
وبحسب المجلة، "هنا تكمن المشكلة التي تجعل التوترات الحالية بين مصر وإسرائيل مقلقة للغاية: الولايات المتحدة غائبة تمامًا".
المصدر: خاص لبنان24
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عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
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