ترودو يحذر ترامب: "سنردّ بقوة"!

توعد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الولايات المتحدة بـ "رد فوري وقوي للغاية" إذا فرضت تعريفات جمركية على بلاده.



Advertisement تصريحات ترودو التي جاءت في بيان، اليوم الجمعة، أكدت أن الحكومة تركز على التأكد من عدم وجود تعريفات جمركية مفروضة على البلاد من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب. تصريحات ترودو التي جاءت في بيان، اليوم الجمعة، أكدت أن الحكومة تركز على التأكد من عدم وجود تعريفات جمركية مفروضة على البلاد من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب.



وقال: "أول شيء في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية هو التأكيد على أن حكومتنا، وفي الواقع كل فريق كندا، ورؤساء الوزراء، وقادة الأعمال، وقادة المجتمع، يركزون على شيء واحد، وهو التأكد من عدم فرض تعريفات جمركية على كندا بحلول يوم الثلاثاء، وخلال الأسابيع التالية".

ويأتي بيان جاستن ترودو على خلفية التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وكندا.



وزعم ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية أن كندا والمكسيك ترسلان مخدرات غير مشروعة إلى الولايات المتحدة.



ولمواجهة ذلك، قال الرئيس الأمريكي إنه سيمضي قدماً في فرض الرسوم الجمركية على البلدين، اعتباراً من الرابع من آذار.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تستمر التعريفات المتبادلة حتى 2 نيسان بكامل قوتها، وفقاً لإدارة ترامب.



لكن جاستن ترودو نفى مثل هذه الادعاءات التي أطلقها دونالد ترامب، وقال إنَّ "التعريفات التي يتحدث عنها الرئيس الأسبوع المقبل تتمحور حول أزمة الفنتانيل التي يواجهونها في الولايات المتحدة، لكننا نواجهها أيضاً في كندا".

وأضاف: "منذ أشهر، كنت أؤكد أن أقل من واحد في المئة من الفنتانيل الذي يصل إلى الولايات المتحدة يأتي من كندا".

وكان ترامب قد أوقف في 4 شباط فرض الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك لمدة 30 يوما، قائلاً إنه تحدث مع نظرائه من البلدين وتوصل إلى القرار. (إرم نيوز)