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هكذا تسبّب يحيى السنوار بإيقاف روبوت الذكاء الاصطناعي في التعليم الديني الإسرائيليّ

Lebanon 24
28-02-2025 | 09:45
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أعلن وزير التربية والتعليم الإسرائيلي يوآف كيش اليوم الجمعة، عن إيقاف تشغيل روبوت الذكاء الاصطناعي المستخدم في التعليم الديني الرسمي، وذلك بعد تلقّي الوزارة شكاوى وتقارير حول مشكلات تقنية تتعلق باستخدامه.
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وجاء القرار عقب انتشار صور شاشة على منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر أن "الروبوت" يرفض الإجابة عن أسئلة، مثل "هل يحيى السنوار إرهابي؟"، و"ما هي حرب الأيام الستة؟"، مما أثار انتقادات واسعة حول دقة النظام وأدائه.

وفي تعليق له عبر منصة "إكس"، أوضح كيش أن النظام المطوّر للتعليم الديني يختلف عن نظيره المستخدم في المدارس الرسمية بسبب متطلبات خاصة فرضتها مؤسسات التعليم الديني، وأضاف أنه سيتم إيقاف تشغيل النظام لحين معالجة المشكلات بشكل كامل. (الجزيرة)
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