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عربي-دولي

ترامب يخطط لجعل الإنكليزية لغة البلاد الرسمية

Lebanon 24
28-02-2025 | 11:51
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يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوقيع أمر تنفيذي من شأنه أن يجعل اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية للولايات المتحدة لأول مرة، وفقا لما كشفته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في البيت الأبيض.
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هذا ولم تكن للولايات المتحدة في تاريخها الذي يبلغ ما يقرب من 250 عاما لغة وطنية على المستوى الفيدرالي.

ويتحدث الناس مئات اللغات في الولايات المتحدة، وهي نتيجة لتاريخ البلاد الطويل في استقبال المهاجرين من جميع أنحاء العالم.

كما قال مسؤولون إن الأمر التنفيذي من شأنه أن يلغي تفويضا فيدراليا أصدره الرئيس الأسبق بيل كلينتون يقضي بإلزام الوكالات والمستفيدين الآخرين من التمويل الفيدرالي بتقديم المساعدة اللغوية لغير الناطقين باللغة الإنكليزية. (سكاي نيوز)
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