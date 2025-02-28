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عربي-دولي
بعد الاجتماع "المُحتدم" في البيت الأبيض.. ماكرون يقف في صف زيلينسكي
Lebanon 24
28-02-2025
|
14:27
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وقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى صف الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، بعد ساعات من اجتماع الأخير "المُحتدم" في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي انتهى بشرخ كبير في العلاقات.
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وأصبح ماكرون أول رئيس يقف في صف زيلينسكي بعد "اللقاء الناري" الذي أثار ضجة واسعة الجمعة.
وعلّق ماكرون على التراشق بين ترامب وزيلينسكي: "روسيا هي المعتدية وأوكرانيا هي المعتدى عليه".
وشدد: "كنا على صواب في مساعدة أوكرانيا ومعاقبة روسيا قبل 3 أعوام، وسنستمر في اتخاذ هذا الموقف".
وأكد الرئيس الفرنسي أن على الجميع "احترام من يقاتلون منذ البداية".
وشهد المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، مواجهة كلامية "قوية" بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وكان الرئيسان يتحدثان أمام وسائل الإعلام، قبل أن تصبح لهجتهما قوية تجاه بعضهما البعض، حيث قال ترامب لزيلينسكي: "أنتم تقامرون بإشعال حرب عالمية ثالثة.. إما أن تبرموا اتفاقا أو أننا سنبتعد".
ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله لزيلينسكي إن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام".
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