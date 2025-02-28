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الفاتيكان: تدهور مفاجئ في حالة البابا التنفسية

Lebanon 24
28-02-2025 | 15:23
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أعلن مكتب الصحافة التابع للكرسي الرسولي، مساء اليوم الجمعة، أنّ "قداسة البابا تعرَّض بعد ظهر اليوم لنوبة تشنج في القصبات الهوائية، تسببت في نوبة قيء مصحوبة بالاستنشاق، ما أدى إلى تدهور مفاجئ في حالته التنفسية".
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أضاف في بيان: "وجاء ذلك بعد قضائه ساعات الصباح بين جلسات العلاج الطبيعي التنفسي والصلاة في الكابلة".

تابع: "وتدخل الفريق الطبي على الفور، حيث تم شفط القصبات الهوائية وبدء التهوية الميكانيكية غير الباضعة، ما أسهم في تحسن تبادل الغازات".

ختم:"ورغم الأزمة الصحية، بقي البابا يقظًا ومتجاوبًا، متعاونًا مع الإجراءات العلاجية. ولا تزال حالته تخضع للمتابعة الدقيقة، فيما يبقى التشخيص الطبي متحفظًا.وفي وقت سابق من الصباح، تلقى قداسته القربان المقدس".
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