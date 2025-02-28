مشادة كلامية غير مسبوقة بين ترمب وزيلينسكي.. ردود فعل دولية عليها

تسبّبت مشادة كلامية غير مسبوقة بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وبين دونالد ترمب، في المكتب البيضاوي الجمعة، بصدمة في العالم.



واتهم الرئيس الأميركي نظيره الأوكراني، الذي جاء لطلب الدعم من واشنطن بعد ثلاث سنوات على بدء الحرب ضد روسيا، بأنه "أظهر عدم احترام للولايات المتحدة في مكتبها البيضاوي".

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وفي مشهد شديد التوتر استمرّ دقائق عديدة وشارك فيه أيضاً نائب الرئيس جاي دي فانس، رفع الزعماء الثلاثة أصواتهم وقاطعوا بعضهم البعض مرات. واتهم الرئيس الأميركي نظيره الأوكراني، الذي جاء لطلب الدعم من واشنطن بعد ثلاث سنوات على بدء الحرب ضد روسيا، بأنه "أظهر عدم احترام للولايات المتحدة في مكتبها البيضاوي".وفي مشهد شديد التوتر استمرّ دقائق عديدة وشارك فيه أيضاً نائب الرئيس جاي دي فانس، رفع الزعماء الثلاثة أصواتهم وقاطعوا بعضهم البعض مرات.

روسيا

أكدت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحلى بضبط النفس بعدم ضرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مشادة كلامية بينهما في البيت الأبيض.



وكتبت على موقع "تلغرام": "امتناع ترمب وفانس عن ضرب هذه الحثالة معجزة في ضبط النفس".



بينما وصف كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي وأحد المفاوضين الروس في المحادثات الروسية الأميركية التي عقدت في 18 شباط في السعودية، في منشور على منصة "إكس"، المشادة بأنها تاريخية.



بدوره، قال الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيدف، وهو المسؤول الثاني حالياً في مجلس الأمن الروسي، إنه "للمرة الأولى، قال ترامب الحقيقة للمهرّج مدمن الكوكايين".



أوكرانيا

أكد دنيش شميغال، رئيس الوزراء الأوكراني، أن "السلام من دون ضمانات مستحيل" بعد المشادة الكلامية.



وشدّد شميغال، عبر منصة "إكس"، على أن "الرئيس زيلينسكي على حق. فوقف إطلاق النار من دون ضمانات يفضي إلى احتلال روسي للقارة الأوروبية برمّتها".



الاتحاد الأوروبي

أكدت أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنتونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، دعم أوروبا الثابت للرئيس الأوكراني.



وأكدا، في بيان مشترك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه "لن تكون أبداً لوحدك. كن قوياً، كن شجاعاً، كن مقداماً. سنواصل العمل معك من أجل سلام عادل ودائم".



فرنسا

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجود معتد هو روسيا وشعب معتدى عليه هو أوكرانيا.



وأضاف: "أرى أننا كنا جميعاً على حق في مساعدة أوكرانيا ومعاقبة روسيا قبل ثلاث سنوات وفي الاستمرار في القيام بذلك".



بولندا

أكد دونالد توسك، رئيس الوزراء البولندي: "عزيزي زيلينسكي، أصدقائي الأوكرانيين الأعزاء، لستم لوحدكم".



إسبانيا

أكدت إسبانيا، على لسان رئيس وزرائها بيدرو سانشيز، أنها تقف إلى جانب أوكرانيا.



وكتب سانشيز، الداعم الكبير لأوكرانيا منذ الغزو الروسي، عبر منصة "إكس": "أوكرانيا، إسبانيا تقف إلى جانبك".



ألمانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس: "يمكن لأوكرانيا الاعتماد على ألمانيا وأوروبا".



وأكدت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، عبر "إكس" وبلوسكاي: "ألمانيا وحلفاؤنا الأوروبيون متحدون إلى جانب أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي. يمكن لأوكرانيا الاعتماد على الدعم الثابت لألمانيا وأوروبا وأبعد من ذلك".



أما الفائز في الانتخابات الألمانية الأخيرة ومستشارها المقبل فريدريش ميرتس، فقال: "يجب عدم الخلط أبدا بين المعتدي والضحية في هذا النزاع".



هولندا

أكدت هولندا أن "دعمها لأوكرانيا لا يتزعزع".

وقال ديك شوف، رئيس الوزراء: "دعم هولندا لأوكرانيا لا يتزعزع، خصوصا الآن. نريد سلاما دائما ونهاية لحرب العدوان التي باشرتها روسيا".



الديمقراطيون الأميركيون



اتهم تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس بالقيام بعمل قذر لحساب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.