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عربي-دولي
بسبب طائرة ترامب.. تعطل حركة الطيران في واشنطن
Lebanon 24
28-02-2025
|
23:00
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أعلن موقع "فلايت رادار" لتتبع الرحلات الجوية، أمس الجمعة، ان أكثر من عشرين رحلة متجهة إلى مطار رونالد ريغان في واشنطن تعطلت بسبب القواعد الجديدة التي تقيد الحركة الجوية خلال رحلات المروحيات الرئاسية.
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وفرضت إدارة الطيران الاتحادية قواعد جديدة تمنع الرحلات الجوية إلى المطار المزدحم الواقع قرب العاصمة الأميركية خلال انتقال ترامب بطائرة الرئاسة الهليكوبتر بعد اصطدام وقع في 29 كانون الثاني بين طائرة هليكوبتر تابعة للجيش وطائرة إقليمية تابعة لشركة أميركان إيرلاينز أودى بحياة 67 شخصا.
وأفاد موقع "فلايت رادار 24" أن 10 رحلات جوية تحويلها، مساء أمس لجمعة، إلى مطارات أخرى مع تعليق أكثر من 12 رحلة أخرى لمدة 38 دقيقة دون استقبال أي رحلات قادمة، وفق رويترز.
وتم تحويل معظم الرحلات إلى مطار دالاس الدولي القريب الواقع شمال ولاية فرجينيا قرب واشنطن، فيما تم تحويل رحلتين إلى بيتسبرغ.
وحظرت إدارة الطيران إلى أجل غير مسمى معظم الرحلات بالقرب من مطار رونالد ريغان، باستثناء طائرات الهليكوبتر التابعة للشرطة والإسعاف والرئاسة.
وقالت الإدارة إن تلك القيود ستظل سارية على الأقل حتى تصدر هيئة سلامة النقل الوطنية تقريرها الأولي عن التصادم الذي وقع في يناير والمتوقع خلال الشهر الجاري.(سكاي نيوز)
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