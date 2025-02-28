بعد المُشادة الكلامية الحادة في البيت الأبيض.. الجيش الأوكراني "يقف" إلى جانب زيلينسكي

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شدد قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي، أمس الجمعة، على أن قواته تقف إلى جانب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بعد انخراط الأخير في مشادة كلامية حادة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.وقال سيرسكي الذي نادرا ما يدلي بتصريحات سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي "القوات المسلحة مع أوكرانيا ومع الشعب ومع القائد الأعلى. قوتنا في وحدتنا".وفي وقت سابق أمس الجمعة، شهد المكتب البيضاوي في البيت الأبيضمواجهة وصفت بـ"التاريخية"، بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني ، انتهت بمغادرة الأخير بشكل مبكر بعد تصاعد التوتر بين الطرفين.وبدأت المواجهة عندما كان الرئيسان يتحدثان أمام وسائل الإعلام، قبل أن تتصاعد لهجتهما بشكل ملحوظ. وكان ترامب ونائبه جيه دي فانس يتبادلان الحديث مع زيلينسكي، قبل أن يتهم فانس الرئيس الأوكراني بالقيام بجولات دعائية. وردّ زيلينسكي بدعوة فانس لزيارة أوكرانيا، الأمر الذي لم يلقَ ترحيبا من الأخير.بدوره، صعّد ترامب من حدة خطابه قائلا: "أنت تقامر بإشعال حرب عالمية ثالثة.. إما أن تبرم اتفاقا أو أننا سنبتعد"، مضيفا: "أنت لا تتصرف على الإطلاق وكأنك ممتن. هذا ليس تصرفا لطيفا".زيلينسكي يغادروغادر الرئيس الأوكراني البيت الأبيض بشكل مبكر بعد مشادة كلامية غير مسبوقة مع نظيره الأميركي.ورصدت عدسات المصورين زيلينسكي وهو يخرج وحيدا من البيت الأبيض دون أن يرافقه ترامب لتوديعه. ورفض الرئيس الأوكراني الحديث إلى وسائل الإعلام.نتيجة لهذا التوتر، تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان من المقرر أن يعقد بعد الاجتماع. كما أفاد مسؤول في البيت الأبيض بإلغاء توقيع الاتفاق الذي كان من المنتظر بين الجانبين حول استغلال موارد أوكرانيا من المعادن. (سكاي نيوز)