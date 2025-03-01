Advertisement

عربي-دولي

بحضور كبار الوزراء والمسؤولين.. مشاورات أمنية استثنائية لنتنياهو

Lebanon 24
01-03-2025 | 04:55
A-
A+
Doc-P-1327511-638764271387705771.jpg
Doc-P-1327511-638764271387705771.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت القناة 12 الإسرائيلية الوم السبت ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد ليل الجمعة، مشاورات أمنية استثنائية حضرها كبار الوزراء والمسؤولين الأمنيين.

وأوضح المصدر أن المشاورات طرحت فكرة العودة إلى القتال في غزة، في حال انهيار اتفاق وقف القتال في القطاع.
Advertisement

وتنتهي المرحلة الأولى من الاتفاق اليوم السبت، وترفض إسرائيل الانخراط في المرحلة الثانية التي تعني فعليا انتهاء الحرب، بينما تريد تمديد المرحلة الأولى التي بدأت قبل 42 يوما.

وقالت القناة 12 إنه من المتوقع أن تستمر المحادثات عبر الهاتف، بعدما غادر وفد إسرائيلي القاهرة مساء أمس الجمعة.

ووفقا لتقرير القناة، تضغط الولايات المتحدة على الوسيطين مصر وقطر لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة كما ترغب إسرائيل، وفي المقابل تطالب حركة حماس ببدء المرحلة الثانية بشكل مباشر وفوري.

وتتضمن المرحلة الثانية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك محور فيلادليفيا على حدود مصر، وإعلان انتهاء الحرب.

وقبل أيام أعلنت إسرائيل أنها لا تنوي الانسحاب من محور فيلادلفيا، الذي كان من المفترض أن يبدأ السبت.

وقال مسؤول إسرائيلي للقناة 12: "نحن مستعدون لمواصلة وقف إطلاق النار، لكن فقط في مقابل مناقشات سريعة وواضحة ومحددة زمنيا حول استمرار إطلاق سراح الأسرى الأحياء في الأيام المقبلة".

وأضاف المسؤول: "لا يوجد وقف إطلاق نار بالمجان"، في إشارة إلى رغبة إسرائيل في تمديد المرحلة الأولى.

والسبت أعلنت حماس أنه لا توجد حاليا أي مفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وجددت الحركة رفضها تمديد المرحلة الأولى "بالصيغة التي تطرحها إسرائيل".(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:20 | 2025-03-01
06:19 | 2025-03-01
06:04 | 2025-03-01
06:00 | 2025-03-01
05:48 | 2025-03-01
05:43 | 2025-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24