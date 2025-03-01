بحضور كبار الوزراء والمسؤولين.. مشاورات أمنية استثنائية لنتنياهو

Advertisement

كشفت القناة 12 الإسرائيلية الوم السبت ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد ليل الجمعة، مشاورات أمنية استثنائية حضرها كبار الوزراء والمسؤولين الأمنيين.وأوضح المصدر أن المشاورات طرحت فكرة العودة إلى القتال في غزة، في حال انهيار اتفاق وقف القتال في القطاع.وتنتهي المرحلة الأولى من الاتفاق اليوم السبت، وترفض إسرائيل الانخراط في المرحلة الثانية التي تعني فعليا انتهاء الحرب، بينما تريد تمديد المرحلة الأولى التي بدأت قبل 42 يوما.وقالت القناة 12 إنه من المتوقع أن تستمر المحادثات عبر الهاتف، بعدما غادر وفد إسرائيلي القاهرة مساء أمس الجمعة.ووفقا لتقرير القناة، تضغط الولايات المتحدة على الوسيطين مصر وقطر لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة كما ترغب إسرائيل، وفي المقابل تطالب حركة حماس ببدء المرحلة الثانية بشكل مباشر وفوري.وتتضمن المرحلة الثانية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك محور فيلادليفيا على حدود مصر، وإعلان انتهاء الحرب.وقبل أيام أعلنت إسرائيل أنها لا تنوي الانسحاب من محور فيلادلفيا، الذي كان من المفترض أن يبدأ السبت.وقال مسؤول إسرائيلي للقناة 12: "نحن مستعدون لمواصلة وقف إطلاق النار، لكن فقط في مقابل مناقشات سريعة وواضحة ومحددة زمنيا حول استمرار إطلاق سراح الأسرى الأحياء في الأيام المقبلة".وأضاف المسؤول: "لا يوجد وقف إطلاق نار بالمجان"، في إشارة إلى رغبة إسرائيل في تمديد المرحلة الأولى.والسبت أعلنت حماس أنه لا توجد حاليا أي مفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.وجددت الحركة رفضها تمديد المرحلة الأولى "بالصيغة التي تطرحها إسرائيل".(سكاي نيوز)