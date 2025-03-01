الأسوأ منذ عقود.. حرائق ضخمة تضربُ اليابان

تكافح السلطات اليابانية، السبت، حرائق غابات تعد الأسوأ والأوسع انتشارا منذ عقود، وأسفرت حتى الآن عن مقتل شخص وإجلاء أكثر من ألف.



Advertisement وتقدر وكالة إدارة الحرائق والكوارث بأن النيران امتدت على مساحة 1200 هكتار في غابة أوفوناتو بمنطقة إيواتي (شمال)، منذ اندلاعها، الأربعاء. وتقدر وكالة إدارة الحرائق والكوارث بأن النيران امتدت على مساحة 1200 هكتار في غابة أوفوناتو بمنطقة إيواتي (شمال)، منذ اندلاعها، الأربعاء.



بدوره، قال متحدث باسم الوكالة لـ"فرانس برس": "لا زلنا ندرس مساحة المنطقة التي تأثرت بالحرائق، لكنها الأكبر منذ حرائق الغابات في عام 1992".



وأتت الحرائق حينها على 1030 هكتاراً،فيما أكدت وكالة إدارة الحرائق والكوارث أن 1700 عنصر إطفاء من مختلف أنحاء البلاد يشاركون في مكافحة النيران.



وأظهرت لقطات من الجو عرضتها قناة "أن أتش كيه" العامة، دخانا أبيض يتصاعد ويغطي جبلا بأكمله.



وأعلنت الشرطة العثور على جثة رجل قضى احتراقاً، الخميس. كذلك ، تم إجلاء أكثر من ألف شخص يقيمون في مناطق مجاورة للحرائق، بينما لحقت أضرار بأكثر من 80 مبنى في المنطقة، بحسب بلدية أوفوناتو.

ولا يزال سبب الحريق مجهولاً، وإضافة إلى الحريق الرئيسي، كانت النيران مندلعة، السبت، في موقعين آخرين، أحدهما في مكان آخر من إيواتي، والثاني في منطقة ياماناشي.



وسجلت اليابان 1300 حريق غابات خلال عام 2023، تركزت في الفترة بين شباط ونيسان مع جفاف الهواء وزيادة سرعة الرياح.



وبحسب البيانات الحكومية، تراجعت حرائق الغابات في الأعوام الماضية، عن المستويات القياسية التي سجلت خلال السبعينيات من القرن الماضي. (الحرة)