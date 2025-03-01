حماس: إسرائيل تسعى إلى إعادة الأمور إلى نقطة الصفر

Advertisement

قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، يوم السبت، إن إسرائيل تسعى إلى إعادة الأمور إلى نقطة الصفر من خلال محاولة تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.وأضاف قاسم، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الأفق لا يزال مفتوحا أمام الوسطاء للضغط على إسرائيل من أجل التوقف عن المراوغة في تنفيذ بنود الاتفاق.وأشار قاسم إلى أن حماس تواصلت مع الوسطاء بهدف الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق المتعلق بغزة.ومن جانب آخر، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الولايات المتحدة تضغط على الوسيطين مصر وقطر لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة كما ترغب إسرائيل، وفي المقابل تطالب حركة حماس ببدء المرحلة الثانية بشكل مباشر وفوري.وتتضمن المرحلة الثانية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك محور فيلادليفيا على حدود مصر، وإعلان انتهاء الحرب.وقبل أيام، أعلنت إسرائيل أنها لا تنوي الانسحاب من محور فيلادلفيا، الذي كان من المفترض أن يبدأ السبت.