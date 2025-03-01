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عربي-دولي

بعد المشادّة الكلامية.. زيلينسكي: دعم ترامب "بالغ الأهمية" بالنسبة لأوكرانيا

Lebanon 24
01-03-2025 | 08:09
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، إن دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بالغ الأهمية" بالنسبة لأوكرانيا، وذلك بعد المشادة التي وقعت مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الجمعة. 
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وفي سلسلة من المنشورات على منصة "إكس"، قال زيلينسكي: "من المهم للغاية أن نحصل على دعم الرئيس ترامب. إنه يسعى لإنهاء الحرب، ولكن لا أحد يريد السلام أكثر منا".

وأضاف أنه يقدر دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا خلال السنوات الثلاث الماضية منذ بداية الحرب، مشيرا إلى تبادل حاد وقع يوم الجمعة مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الذي تساءل عن مدى امتنان أوكرانيا لدعم واشنطن.

كما قال زيلينسكي في إحدى منشوراته: "نحن ممتنون للغاية للولايات المتحدة على كل الدعم. أنا ممتن للرئيس ترامب وللكونغرس على دعمهما، وكذلك للشعب الأميركي. لقد قدر الأوكرانيون دائما هذا الدعم، خاصة في هذه السنوات الثلاث".

وأشار إلى أن المشادات الكلامية التي وقعت بينه وبين المسؤولين الأميركيين يوم الجمعة لا تعني تراجع العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن أوكرانيا والولايات المتحدة "تظلان شريكتين استراتيجيتين"، وأوضح أنه "من المهم أن نكون صادقين ومباشرين مع بعضنا البعض لفهم أهدافنا المشتركة بشكل أفضل".

واعتبر زيلينسكي أنه على الرغم من استعداد أوكرانيا لتوقيع اتفاقية المعادن التي كانت قد تم التفاوض عليها في الولايات المتحدة، إلا أنه يرى أن ذلك "ليس كافيا". وأضاف: "نحتاج إلى أكثر من ذلك. وقف إطلاق النار دون ضمانات أمنية سيكون خطيرا على أوكرانيا. نحن نقاتل منذ ثلاث سنوات، ويجب أن يعلم الشعب الأوكراني أن أمريكا تقف إلى جانبنا".

واختتم زيلينسكي منشوراته بالقول: "ساعد الشعب الأميركي في إنقاذ شعبنا. حقوق الإنسان تأتي أولا. نحن ممتنون حقا. نريد فقط علاقات قوية مع أميركا، وآمل أن نحقق ذلك".
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