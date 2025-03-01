روسيا: سلوك الرئيس الأوكراني أكد أنه الخطر الأكبر على المجتمع الدولي

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بينما لا توال تداعيات اللقاء العاصف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني تتصدر المسهد الإعلامي والسياسي حول العالم برمته، أطلت موسكو معلقة.فقد اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "زيارة زيلينسكي لواشنطن كانت فشلا سياسيا ودبلوماسيا كاملا لنظامه"كما رأت في بيان اليوم السبت أن سلوك الرئيس الأوكراني أكد أنه الخطر الأكبر على المجتمع الدولي.(العربية)