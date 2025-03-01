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عربي-دولي

بعد مُطالبته بالاعتذار من ترامب.. زيلينسكي يرد

Lebanon 24
01-03-2025 | 10:06
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن علاقته بدونالد ترامب قادرة على الصمود بعد المشادة الكلامية بينهما الجمعة في المكتب البيضوي، عندما ذهب الرئيس الأميركي إلى حد التهديد أمام الكاميرات بـ"التخلي" عن أوكرانيا.
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ولم يُوقَّع الاتفاق بشأن الاستغلال المشترك للثروات المعدنية الأوكرانية الذي زار زيلينسكي واشنطن من أجله. كما ألغي مؤتمر صحافي مشترك بين الرئيسين.

غير أنّ ترامب قال على شبكته الاجتماعية تروث سوشل إن ضيفه "يمكنه العودة عندما يكون مستعدا للسلام".

وأكّد ترامب أنه يريد "وقفا لإطلاق النار الآن" في أوكرانيا، بعد المشادة الكلامية مع زيلينسكي.

وقال ترامب للصحافة أثناء مغادرته البيت الأبيض لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في فلوريدا، إن زيلينسكي "بالغ في تقدير موقفه" خلال المشادة الكلامية. وانتقد ترامب معارضة زيلينسكي لوقف إطلاق النار مع روسيا.

ودعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الاعتذار بعد مشادة كلامية مع ترامب ونائبه جي دي فانس في البيت الأبيض.

واعتبر زيلينسكي من جهته أنه لا يدين لترامب باعتذار، بعد ساعات على المشادة الكلامية بينهما. 

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بُثت مساء الجمعة "أنا أحترم الرئيس وأحترم الشعب الأميركي".
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