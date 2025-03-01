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مصدر في الفاتيكان يكشف: البابا في وضع صحي حرج

Lebanon 24
01-03-2025 | 10:06
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كشف مصدر في الفاتيكان، اليوم السبت، أن الحالة الصحية للبابا فرانسيس البالغ من العمر 88 عاما لا تزال معقدة كما كانت في بداية أزمته الصحية قبل أسبوعين، وأنه لم يتجاوز دائرة الخطر.

ونقلت سكاي نيوز عن المصدر، قوله إن البابا لا يزال في وضع صحي حرج، مع بقاء حالته غير واضحة، لكنه تمكن من تناول القهوة هذا الصباح.
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ورغم إفادة الفاتيكان بتحسن حالة البابا إلا أن هذا التحسن طفيف وفق ما ذكرت المصادر التي أشارت إلى انه لم يخرج من دائرة الخطر بعد، وأن حالته السريرية لا تزال معقدة كما كانت عند بداية الأزمة.

وأقرت مصادر في الفاتيكان بأن يوم الجمعة، كان يوما صعبا، حيث بدأت الأزمة قرابة الساعة 2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لكنها حلت في فترة ما بعد الظهر.

هذا الحادث يتناقض مع التقييم الإيجابي الذي صدر في وقت سابق يوم الجمعة، حين قال الفاتيكان إن الأطباء يعتقدون أن البابا قد تجاوز المرحلة الأكثر خطورة من العدوى الرئوية. (سكاي نيوز) 
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