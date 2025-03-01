الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة.. هذه آخر التطورات

Advertisement

أكّدت مصادر مصرية مطلعة أنّ القاهرة استكملت وضع خطة شاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مع التأكيد على عدم تهجير السكان. وأوضحت المصادر أن الخطة، التي جاءت استجابة لمقترحات دولية، تتضمن ثلاث مراحل رئيسية تبدأ بالمساعدات الإنسانية وتنتهي بعملية إعادة الإعمار، مع إشراك أهالي القطاع في تنفيذها، حسب روسيا اليوم.وأضافت المصادر أن الخطة المصرية، التي تم الانتهاء من إعدادها، ستُعرض خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة في 4 آذار، حيث تهدف إلى تحقيق إعادة إعمار مستدامة دون المساس بسكان غزة خلال تنفيذ المشروع.وأوضحت المصادر أن الخطة المصرية تتضمن إنشاء مناطق داخل قطاع غزة يقيم فيها الفلسطينيون بشكل مؤقت لإفساح المجال للشركات المصرية والعربية التي ستشارك في عملية إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية للقطاع.وتنص الخطة المصرية على تولي لجنة إدارية مسؤولية إدارة شؤون قطاع غزة لمرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، بالتوازي مع تمكين السلطة الفلسطينية بالكامل لإدارة القطاع وفق تصريح لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى.وركزت المصادر على أن الخطة المصرية تعتمد في تنفيذها على دعم عربي واسع وكبير حرصت القاهرة على حشده لضمان توفير الدعم لعملية إعادة الإعمار والتأكيد على الموقف العربي الجامع الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية. (روسيا اليوم)