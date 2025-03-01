13
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
11
o
صيدا
16
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
6
o
بعلبك
0
o
بشري
9
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
للضغط على سوريا أكثر.. هذا ما طلبته إسرائيل من أميركا
Lebanon 24
01-03-2025
|
11:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت أربعة مصادر مطلعة، إن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لإبقاء سوريا ضعيفة وبلا قوة مركزية من خلال السماح لروسيا بالاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين هناك لمواجهة النفوذ التركي المتزايد في البلاد.
Advertisement
وأوضحت المصادر أن العلاقات التركية المتوترة في الغالب مع حكومة بنيامين نتنياهو تعرضت لضغوط شديدة خلال حرب غزة، وأن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا واشنطن بأن الإدارة الحالية في سوريا، التي تدعمها أنقرة، تشكل تهديداً لحدود إسرائيل.
وتشير هذه الضغوط إلى حملة إسرائيلية منسقة للتأثير في السياسة الأميركية في منعطف حرج بالنسبة إلى سوريا، حيث تحاول الإدارة الجديدة التي أطاحت بشار الأسد توطيد الاستقرار وحمل واشنطن على رفع العقوبات.
وذكرت ثلاثة مصادر أميركية وشخص آخر مطلع على الاتصالات أن إسرائيل نقلت وجهات نظرها إلى كبار المسؤولين الأميركيين خلال اجتماعات في واشنطن خلال شباط الماضي، واجتماعات لاحقة في إسرائيل مع ممثلين في الكونغرس الأميركي.
وقال اثنان من المصادر، إن وثيقة إسرائيلية تتضمن البنود الرئيسة جرى توزيعها أيضاً على مسؤولين أميركيين كبار.
وقال الزميل في مؤسسة سينشري إنترناشيونال البحثية ومقرها الولايات المتحدة آرون لوند، إن "الخوف الأكبر لدى إسرائيل هو أن تتدخل تركيا لحماية الإدارة الإسلامية الجديدة في سوريا، فيما قد يفضي إلى تحولها لـحماس وغيرها من الجماعات المسلحة".
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية ولا مجلس الأمن القومي الأميركي ولا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ولا وزارة الخارجية السورية أو التركية على طلبات للتعليق بعد. (اندبندنت عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عراك بالأيدي بين زيلينسكي وترامب.. فيديو ينتشر
Lebanon 24
عراك بالأيدي بين زيلينسكي وترامب.. فيديو ينتشر
01:58 | 2025-03-01
01/03/2025 01:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مرشحا "التيار" في المتن: تصفية حساب مع المنفصلين
Lebanon 24
مرشحا "التيار" في المتن: تصفية حساب مع المنفصلين
01:15 | 2025-03-01
01/03/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصارف تتحايل على تعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة غائبة
Lebanon 24
مصارف تتحايل على تعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة غائبة
03:00 | 2025-03-01
01/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. "راجمة صواريخ" في بيروت!
Lebanon 24
بالصورة.. "راجمة صواريخ" في بيروت!
14:45 | 2025-03-01
01/03/2025 02:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عن علاقة زوجته بـ "ماهر الأسد".. هذه حقيقة تصريح المخرج السوري الشهير
Lebanon 24
عن علاقة زوجته بـ "ماهر الأسد".. هذه حقيقة تصريح المخرج السوري الشهير
08:03 | 2025-03-01
01/03/2025 08:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:37 | 2025-03-01
تقرير يكشف.. نتنياهو قد يعود إلى الحرب
16:00 | 2025-03-01
ماذا قيل عن لبنان؟ تعرفوا إلى "أسوأ" 4 اقتصادات في الـ2025
15:14 | 2025-03-01
في أوّل يوم برمضان وقبل الآذان.. جريمة مروّعة تهزّ مصر
14:30 | 2025-03-01
باريس تطرد زوجة سفير عربي
14:20 | 2025-03-01
اشتباكات مسلحة وتوتر في جرمانا... وإسرائيل تتعهد بحماية الدروز
14:07 | 2025-03-01
"حزب الله" كاد يصل إلى حيفا.. مفاجأة إسرائيلية
فيديو
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
04:00 | 2025-03-01
02/03/2025 02:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
02:31 | 2025-02-27
02/03/2025 02:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
02/03/2025 02:12:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24