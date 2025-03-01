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عربي-دولي
موقف أوروبي موحد.. قادة العالم يجتمعون في لندن لدعم كييف
Lebanon 24
01-03-2025
|
11:50
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من المقرر أن تُعقد قمة في لندن غدًا الأحد، في خطوة تعكس موقفًا أوروبيًا موحدًا لدعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي تمت دعوته لحضور الاجتماع الاستثنائي عقب لقائه المثير للجدل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
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وسيبحث القادة، خلال القمة التي يستضيفها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، سبل تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن المشترك.
وأكد بيان صادر عن ستارمر مساء الجمعة، أنه تحدث مع الرئيسين الأمريكي والأوكراني بعد اشتباكهما في البيت الأبيض، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.
وبحسب التقرير، يحتفظ ستارمر "بدعم لا يتزعزع لأوكرانيا".
وكان عدد من القادة الأوروبيين أكدوا الجمعة دعمهم لأوكرانيا والرئيس زيلينسكي، بما في ذلك رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وغيرهم من القادة. (ارم نيوز)
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