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اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن الفيديو الذي نشرته حركة حماس لرهائن إسرائيليين في قطاع غزة هو فيديو دعائي ويدخل إطار الحرب النفسية.وقال مكتب نتنياهو في بيان: "أصدرت منظمة حماس الإرهابية هذا المساء شريط فيديو دعائي وحشي آخر، يجبر فيه المختطفون لدينا على الانخراط في حرب نفسية. إسرائيل لن تردعها دعاية حماس".وأضاف: "سنواصل العمل بلا كلل من أجل إعادة جميع المختطفين وتحقيق جميع أهداف الحرب الإسرائيلية".وفي وقت سابق من السبت، نشرت حماس مقطع فيديو لعدد من الرهائن الإسرائيلييين في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن. (سكاي نيوز)