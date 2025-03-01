نتنياهو اتخذ القرار: سندافع عن الدروز في سوريا

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وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي للاستعداد لحماية بلدة جرمانا، ذات الأغلبية الدرزية، قرب دمشق.وأعلن ديوان رئاسة الوزراء في إسرائيل أن أي استهداف للدروز في جرمانا سيقابل برد عسكري ضد النظام السوري، فيما شدد نتنياهو على أنه لن يسمح للنظام الجديد في سوريا بإلحاق الأذى بالطائفة الدرزية.