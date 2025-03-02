حماس ترد على نتنياهو: وقف المساعدات "انقلاب سافر على اتفاق غزة"

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اعتبرت حركة حماس، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بمثابة "ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على اتفاق غزة".وقال بيان لحماس إن "نتنياهو يسعى للانقلاب على الاتفاق المبرم خدمة لحساباته السياسية الداخلية الضيقة". وأضاف البيان أن "سلوك نتنياهو وحكومته يخالف بوضوح ما ورد في البند 14 من الاتفاق، الذي ينص على أن جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى تستمر في المرحلة الثانية".وأكدت حماس مرة أخرى "الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع بمراحله الثلاثة"، وطالبت "الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك للضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".وحملت الحركة "نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن تعطيل المضي في الاتفاق، بما في ذلك التبعات الإنسانية المتعلقة بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة".كما أضافت حماس أن "السبيل الوحيد لاستعادة الرهائن هو الالتزام بالاتفاق والدخول الفوري في مفاوضات لبدء المرحلة الثانية". جاء هذا البيان ردًا على قرار نتنياهو بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.