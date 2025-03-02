Advertisement

عربي-دولي

مسؤول أميركيّ يُشبّه زيلينسكي بـ"الصديقة السابقة التي ترغب بالجدال بشأن الماضي"

Lebanon 24
02-03-2025 | 07:52
A-
A+
Doc-P-1327915-638765244469794849.jpg
Doc-P-1327915-638765244469794849.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يشبه "الصديقة السابقة، التي ترغب بالجدال بشأن الماضي، بدلا من تحسين العلاقة".

وجاء تصريح والتز، بعد تصريحات زيلينسكي، أن وقف إطلاق النار دون ضمانات أمنية، أمر خطير على أوكرانيا.
Advertisement

وتابع: "من الواضح أن زيلينسكي يركز فقط على الاعتقاد بأنه بحاجة إلى التحقق من الحقائق وتصحيح كل الفروق الدقيقة، إنه مثل صديقة سابقة تريد الجدال في كل ما قيل قبل 9 سنوات، بدلا من دفع العلاقة إلى الأمام".

وأضاف في إشارة إلى ظهور زيلينسكي على شبكة فوكس نيوز: "أتيحت له الفرصة للاعتذار.. كانت لديه الفرصة ليقول إنه يؤيد تماما الضغط على زر إعادة الضبط ودفع هذه الصفقة إلى الأمام، لكن هذا ليس ما سمعناه". (عربي 21)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:45 | 2025-03-02
10:43 | 2025-03-02
10:39 | 2025-03-02
10:24 | 2025-03-02
10:11 | 2025-03-02
10:03 | 2025-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24