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عربي-دولي

روبيو: ترامب الوحيد القادر على إقناع بوتين

Lebanon 24
02-03-2025 | 10:03
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قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه لم يتحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ اجتماعه بالبيت الأبيض يوم الجمعة مع الرئيس دونالد ترامب.

كما أبدى استعداد الولايات المتحدة استئناف المباحثات مع أوكرانيا بشأن تفاصيل إنهاء الحرب، قائلا "جاهزون للانخراط مجددا مع الأوكرانيين إذا كانوا مستعدين للسلام".
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وعلق وزير الخارجية الأميركي على اجتماع قادة أوروبيين في قمة حول أوكرانيا الأحد في لندن مؤكدا أنه سأل وزراء الخارجية الأوربيين عن خطتهم لإنهاء الحرب على أوكرانيا و"لم أسمع أفكارا من أي منهم".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قال الأحد قبل القمة المرتقبة إن بلاده وفرنسا تعملان معا على "خطة لوقف القتال" بين أوكرانيا وروسيا. (الحرة) 
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