قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني: وجهنا خلال السنوات الأخيرة ضربات قوية لأميركا

كشف قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، أن بلاده وجهت خلال السنوات الأخيرة "ضربات قوية لأميركا"، مؤكدا أن امتلاك قوة بحرية قوية أمر ضروري للبلاد.

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال تنكسيري، خلال لقائه مع نخبة من الطلاب الذين زاروا محافظة هرمزغان للإطلاع على قدرات هذه القوة، إن "عدم امتلاك إيران لقوة بحرية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر أدى إلى سيطرة البرتغاليين على المناطق الجنوبية، مما دفع الإيرانيين آنذاك إلى طلب المساعدة من البريطانيين، لكنهم خانوا العهد ولم يلتزموا بتعهداتهم".

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وأشار إلى "اعتقال 10 بحارة بريطانيين دخلوا المياه الإيرانية بشكل غير قانوني، واستعادة ناقلة النفط الإيرانية، يُعدّ من الجوانب التي تعكس قوة وعزة هذا الشعب"، قائلا إنه "لا توجد مياه دولية في الخليج، بل هي مياه تنتمي إلى الجرف القاري الإيراني". (سبوتنيك)