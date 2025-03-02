Advertisement

عربي-دولي

قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني: وجهنا خلال السنوات الأخيرة ضربات قوية لأميركا

Lebanon 24
02-03-2025 | 10:55
A-
A+
Doc-P-1327965-638765350858768613.jpg
Doc-P-1327965-638765350858768613.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، أن بلاده وجهت خلال السنوات الأخيرة "ضربات قوية لأميركا"، مؤكدا أن امتلاك قوة بحرية قوية أمر ضروري للبلاد.
وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال تنكسيري، خلال لقائه مع نخبة من الطلاب الذين زاروا محافظة هرمزغان للإطلاع على قدرات هذه القوة، إن "عدم امتلاك إيران لقوة بحرية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر أدى إلى سيطرة البرتغاليين على المناطق الجنوبية، مما دفع الإيرانيين آنذاك إلى طلب المساعدة من البريطانيين، لكنهم خانوا العهد ولم يلتزموا بتعهداتهم".
Advertisement
وأشار إلى "اعتقال 10 بحارة بريطانيين دخلوا المياه الإيرانية بشكل غير قانوني، واستعادة ناقلة النفط الإيرانية، يُعدّ من الجوانب التي تعكس قوة وعزة هذا الشعب"، قائلا إنه "لا توجد مياه دولية في الخليج، بل هي مياه تنتمي إلى الجرف القاري الإيراني". (سبوتنيك)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:15 | 2025-03-02
13:12 | 2025-03-02
13:00 | 2025-03-02
12:38 | 2025-03-02
12:29 | 2025-03-02
12:15 | 2025-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24