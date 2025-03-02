ستارمر في ختام قمة لندن: أميركا شريك وأوروبا تدعم أوكرانيا وتضغط على روسيا

Advertisement

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في ختام قمة لندن حول أوكرانيا، الأحد، أن "أوروبا ستواصل الدعم العسكري لأوكرانيا والضغط الاقتصادي على روسيا".وتعهد ستارمر بالعمل على "صياغة خطة سلام في أوكرانيا ستحظى بدعم أميركا".وشدد ستارمر على أن "أميركا ستظل شريكا موثوقا لبريطانيا وأوروبا". وقال: "اتفقت مع ترامب على ضرورة التوصل لسلام مستدام في أوكرانيا".وأوضح ستارمر أن "أوكرانيا يجب أن تكون موجودة في طاولة المفاوضات".إلى ذلك، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، أنّ المزيد من الدول الأوروبية سترفع إنفاقها الدفاعي، مؤكدا أنّ الولايات المتحدة "ملتزمة" بالحلف، وذلك بعد محادثات في لندن عقدتها دول حليفة لأوكرانيا.وقال روته عقب الاجتماع، الذي حضره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "النبأ الجيد كان أنّ المزيد من الدول الأوروبية ستعزّز إنفاقها الدفاعي"، مضيفا أنّ واشنطن ملتزمة بالناتو رغم الانتقادات المتكرّرة التي يوجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحلف.وفي وقت سابق اتفق ستارمر ورئيس إستونيا آلار كاريس، ورئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا، ورئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، اليوم، الأحد، على أهمية الاتحاد واتخاذ إجراءات عاجلة في قضية أوكرانيا لضمان أمن ومستقبل أوروبا.وخلال مكالمة هاتفية بين القادة الأربعة، أكد ستارمر أن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا شركاء رئيسيون للمملكة المتحدة، بما في ذلك من خلال القوة الاستكشافية المشتركة، ورحب بمساهماتهم الرائدة في دعم أوكرانيا.