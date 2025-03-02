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عربي-دولي

قيادي في "حماس": إسرائيل لن تستعيد الرهائن إلا بصفقة تبادل

Lebanon 24
02-03-2025 | 17:44
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أكد مسؤول في حركة "حماس" يوم الأحد أن إسرائيل لن تحصل على المحتجزين إلا من خلال صفقة تبادل أسرى.
وقال القيادي في حماس محمود مرداوي في بيان صحفي : "الاحتلال الإسرائيلي لن يحصل على أسراه إلا من خلال صفقة تبادل"، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "واهم إذا ظن أنه سيحقق أهدافه عبر حرب التجويع المفروضة على قطاع غزة".
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وأكد رفض الحركة تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مع إسرائيل، مشدداً على ضرورة تنفيذ جميع مراحله كما تمّ التوقيع عليها.

ودعا الوسطاء إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق كما هو متفق عليه، مشيراً إلى أن "مصر أبلغت الحركة مراراً رفضها لأي مخطط يهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة، وذلك حفاظاً على أمنها القومي ودعماً للحقوق الفلسطينية".
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