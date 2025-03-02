"المفوّضية الأوروبية": سنقدّم خطة لإعادة تسليح أوروبا في قمة استثنائية الخميس المقبل

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قالت رئيس المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين إنّها "ستقدّم خطة لإعادة تسليح أوروبا في القمة الاستثنائية بالاتحاد الاوروبي في بروكسل المقرّر عقدها يوم الخميس المقبل".وأكدت في منشور على "إكس" على ضرورة زيادة موازنة الدفاع الأوروبي، مضيفة ان "هذا التوجّه كان ضمن الرسائل التي تم التأكيد عليها في الاجتماع الذي استضافته لندن حول الأمن والدفاع في أوروبا.وأضافت أن "الرسالة الأخرى تتمثل في أن هناك حاجة إلى سلام دائم في أوكرانيا معتبرة ان هذا السلام لا يمكن «تحقيقه إلا من خلال القوّة".