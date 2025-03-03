ترامب: يجب أن نقلل من قلقنا بشأن بوتين

Advertisement

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أهمية التقليل من "القلق" بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وكتب على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "يجب أن نقلل من القلق بشأن بوتين، ونركز أكثر على التهديدات الداخلية مثل عصابات الاغتصاب بين المهاجرين، وأباطرة المخدرات، والقتلة، والأشخاص القادمين من مؤسسات الصحة العقلية الذين يدخلون بلادنا".وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة "حتى لا ننتهي مثل أوروبا" على حد قوله.ويأتي هذا التصريح في سياق حملته المستمرة ضد سياسات الهجرة الحالية، حيث يؤكد ترامب أن ضعف الضوابط الحدودية يؤدي إلى تصاعد معدلات الجريمة ويعرض أمن الأميركيين للخطر.وتعد قضية الهجرة والأمن الداخلي من أبرز القضايا التي يركز عليها ترامب في خطاباته. (الحرة)