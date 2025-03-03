طعام يتطاير وحوض سباحة ينفجر.. تعرّض سفينة سياحية لأمواج عاتية ووقوع إصابات (فيديو)

تم تداول فيديو مرعب لتعرض سفينة سياحية في سيدني لحالة بحرية هائجة وأمواج عاتية، لتتسبب تلك الأمواج في ميلانها بزاوية 14 درجة، ويصاب 16 شخصا.



ووفقا لتقرير بثته قناة "9 News"، فوجئ ركاب سفينة "برينسيس كروزيس" التابعة لشركة "Crown Princess" بحالة البحر الهائجة أثناء بدء رحلتهم عبر "ميلفورد ساوند" بالقرب من نيوزيلندا في 25 شباط الماضي.



وأظهر مقطع فيديو لكاميرا مراقبة السفينة طاقم المطبخ وهم يتشبثون بالطاولات للحفاظ على توازنهم، بينما كانت الأدوات والمعدات تتطاير في الأرجاء، كما انتشر الطعام على الأرضيات، وانقلبت الرفوف وتناثرت الأطباق المكسورة في كل مكان.

Cruise Ship The Crown Princess "tilts" after being hit by strong winds Milford Sound New Zealand pic.twitter.com/q5UWOE6Zhk — Paul Harvey Predicts 🇳🇿NZ (@HicksKiwi) March 1, 2025 Advertisement Cruise Ship The Crown Princess "tilts" after being hit by strong winds Milford Sound New Zealand pic.twitter.com/q5UWOE6Zhk — Paul Harvey Predicts 🇳🇿NZ (@HicksKiwi) March 1, 2025

وغمر فيضان أحد أحواض السباحة على سطح السفينة نتيجة التغيير المفاجئ في اتجاه السفينة، مما دفع الركاب إلى اللجوء إلى كبائن السفينة التي يبلغ عمرها 19 عاما.



وأفادت التقارير بأن 13 راكبا و3 من أفراد الطاقم أصيبوا بإصابات طفيفة خلال الحادث.



وتستوعب السفينة 3080 راكبا و1200 من أفراد الطاقم، وتتراوح تكلفة الرحلة البحرية التي تستغرق 7 أيام بين 1000 و5000 دولار أميركي للفرد، حسب حجم الغرفة.



وبحسب موقع "CruiseMapper" المتتبع للرحلات البحرية كانت السفينة في اليوم الثالث من رحلتها التي تستغرق 14 يوما ذهابا وإيابا من سيدني، ومن المتوقع أن تعود إلى المدينة الأسترالية في 8 مارس بعد الإبحار حول نيوزيلندا بالكامل.



وأوضح القبطان للركاب أن السفينة تعرضت لعاصفة رياح بلغت سرعتها 86 ميلا في الساعة، مما تسبب في زيادة سرعتها بشكل مؤقت وإحداث الميلان. (العربية)





