عمرها 6 سنوات... إختطاف وقتل طفلة في بلدٍ عربيّ

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فتح القضاء التونسي تحقيقا في وفاة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، في إحدى ضواحي العاصمة تونس بعد العثور على جثتها تحمل آثار اعتداء بواسطة آلة حادة، بعد يوم من اختطافها، في جريمة صدمت الرأي العام.وبحسب المعطيات الأولية وشهادات أدلى بها سكان محليون، رافقت الطفلة مختلا عقليا من سكان الحيّ، تعوّدت اللعب معه، ولاحقا تم العثور على جثتها فوق سطح منزله، كما تم توقيف أحد جيران العائلة للتحقيق معه. (العربية)