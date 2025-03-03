الخطة المصرية بشأن غزة تهدف لتهميش حماس.. مسودة تكشف

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أفادت مسودة اطلعت عليها "رويترز" بأن الخطة المصرية التي أُعدت لمواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن "ريفييرا الشرق الأوسط"، تهدف إلى تهميش حركة حماس في غزة، وحل محلها هيئات مؤقتة تسيطر عليها دول عربية وإسلامية وغربية. ومن المقرر تقديم الخطة في قمة جامعة الدول العربية غدًا الثلاثاء، لكنها لا تحدد ما إذا كان سيتم تنفيذ الاقتراح قبل أو بعد التوصل إلى اتفاق سلام دائم لإنهاء الحرب في غزة التي اندلعت بعد هجمات 7 تشرين الأول 2023.تعتمد خطة ترامب على إخلاء غزة من سكانها الفلسطينيين، وهو ما يعتبر تراجعًا عن السياسة الأمريكية التي تدعو إلى حل الدولتين. وقد أثار هذا الاقتراح غضب الفلسطينيين والدول العربية.وفيما يتعلق بمستقبل إدارة غزة بعد الصراع، لا تقدم الخطة المصرية إجابة واضحة عن من سيدير القطاع أو كيفية التعامل مع جماعة حماس المسلحة. بموجب الخطة المصرية، ستحل "بعثة مساعدة على الحكم" محل حكومة حماس لفترة مؤقتة، وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وبدء عملية إعادة إعمار غزة.وفيما يخص التمويل، تشترط الخطة أن لا يتم تمويل دولي كبير لإعادة بناء غزة إذا استمرت حماس في السيطرة على القطاع. كما ترفض الخطة المصرية بشدة اقتراح ترامب بالتهجير الجماعي للفلسطينيين، وهو ما تعتبره دول مثل مصر والأردن تهديدًا أمنيًا.المسودة تم تسريبها من مسؤول شارك في مفاوضات غزة، والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المسودة لم يتم نشرها رسميًا بعد. (ارم نيوز)