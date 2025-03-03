ترامب مُستعد لاستئناف المفاوضات مع زيلينسكي... بشرط!

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وقال والتز خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز": "ما أصبح واضحا لنا في هذا الاجتماع هو أنه غير مستعد للحديث عن السلام على الإطلاق، لكن المشكلة هنا هي أن الوقت ليس في صالحه".وأوضح أن "معظم الناس لم يشاهدوا سوى الدقائق العشر الأخيرة، عندما خرجت الأمور عن السيطرة، لكن أولئك الذين شاهدوا الفيديو بالكامل رأوا كيف أن زيلينسكي يستفز الإدارة بشكل متكرر من خلال محاولته إعادة التفاوض على صفقة تم إبرامها أصلا واستخدامها للحصول على ضمانات أمنية بعد الحرب".وأضاف: "يجب أن نسمع من زيلينسكي اعتذارا عما حدث، وأنه مستعد لتوقيع صفقة المعادن النادرة، والمشاركة في مفاوضات السلام، هذا ليس طلبا كبيرا".وتابع والتز: "ما ينقصنا الآن هو بيان من زيلينسكي يقول: 'أنا مستعد لاتخاذ الخطوات اللازمة، وإجراء المفاوضات الضرورية، والوصول إلى التسويات المطلوبة لوقف الأعمال العسكرية، والانتقال إلى وقف إطلاق النار.' أي خيار - لمدة شهر أو أسبوعين، ووقف الضربات البعيدة المدى من كلا الجانبين".كما شدد على أن واشنطن لا تنوي مواصلة دعم كييف إلى ما لا نهاية دون خطة واضحة للخروج من الصراع، مضيفا: "الأميركيون دعموا أوكرانيا بسخاء، لكن الحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد دون مسار حقيقي نحو السلام". (روسيا اليوم)