بالصورة.. هجوم إسرائيلي على سوريا

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وبعد الهجوم، أعلن الجيش الاسرائيلي، أنّه "قصفنا موقعا عسكريا كان مخزن أسلحة للنظام السابق بالقرداحة".تابع: "نراقب ما يحدث في سوريا وسنقوم بكل ما هو ضروري".