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عربي-دولي

بالصورة.. هجوم إسرائيلي على سوريا

Lebanon 24
03-03-2025 | 13:04
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كشفت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن هجوم إسرائيلي على ميناء طرطوس شمال غربي سوريا. 

وبعد الهجوم، أعلن الجيش الاسرائيلي، أنّه "قصفنا موقعا عسكريا كان مخزن أسلحة للنظام السابق بالقرداحة". 
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تابع: "نراقب ما يحدث في سوريا وسنقوم بكل ما هو ضروري". 



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