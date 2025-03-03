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إقتصاد

بالجملة.. الخسائر تضرب أسواق المال والعملات

Lebanon 24
03-03-2025 | 14:49
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انخفض سهم شركة إنفيديا بشكل أعمق يوم الاثنين، حيث انخفض السهم بنسبة 8% خلال الجلسة ليتداول عند 114.51 دولار.

ودخلت أسهم الشركة المصنعة لوحدات معالجة الرسوميات للذكاء الاصطناعي رسميًا سوقًا هبوطيًا الأسبوع الماضي، حيث انخفضت بنسبة تزيد عن 20% عن أعلى مستوياتها خلال اليوم والتي وصلت إليها في أوائل كانون الثاني.
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وقد تزايدت الخسائر على مدار الأسبوع الماضي، حيث انخفض السهم بنسبة 18% في سبعة أيام، متراجعاً بشكل حاد عن سعر إغلاقه في 20 شباط والذي بلغ 140.11 دولاراً.
 
بالتوازي، انخفض سعر "بيتكوين"  8% إلى 86750 دولارا و "إيثريوم" هوت بنسية 14%.
 
كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.99 % لتسجل عند التسوية 68.37.

وأيضا، تراجع المؤشر الأميركي "ستاندرد آند بورز 500" 0.8% وناسداك هبط 1.3% وداو جونز انخفض 0.6%.
 
 

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