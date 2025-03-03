بالجملة.. الخسائر تضرب أسواق المال والعملات

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انخفض سهم شركة إنفيديا بشكل أعمق يوم الاثنين، حيث انخفض السهم بنسبة 8% خلال الجلسة ليتداول عند 114.51 دولار.ودخلت أسهم الشركة المصنعة لوحدات معالجة الرسوميات للذكاء الاصطناعي رسميًا سوقًا هبوطيًا الأسبوع الماضي، حيث انخفضت بنسبة تزيد عن 20% عن أعلى مستوياتها خلال اليوم والتي وصلت إليها في أوائل كانون الثاني.وقد تزايدت الخسائر على مدار الأسبوع الماضي، حيث انخفض السهم بنسبة 18% في سبعة أيام، متراجعاً بشكل حاد عن سعر إغلاقه في 20 شباط والذي بلغ 140.11 دولاراً.