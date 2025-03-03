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عربي-دولي

للمسلمين.. رسالة من ترامب بشأن شهر رمضان

Lebanon 24
03-03-2025 | 16:25
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وجّه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، رسالة تهنئة إلى المسلمين في الولايات المتحدة والعالم بمناسبة حلول شهر رمضان، مشيدا بقيم الشهر الفضيل من صيام وصلاة واجتماع روحاني.

وقال الرئيس في رسالته: "أتقدم في هذا الشهر الفضيل بأطيب التمنيات لفترة من التأمل البهيج بنعم الله اللامتناهية وحبه الذي لا ينضب. بارككم الله وعائلاتكم في هذا الشهر".
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وأشار إلى أن "رمضان يمثل فرصة لتعزيز الإيمان واستلهام الأمل والشجاعة والفضيلة في حياتنا".

وأكد ترامب التزام إدارته بحماية الحريات الدينية، باعتبارها ركيزة أساسية في القيم الأميركية، مشيرا إلى الدور الهام الذي يلعبه المسلمون الأميركيون في المجتمع.

واختتم الرئيس الأميركي رسالته قائلا: "أتمنى لكم ولعائلاتكم شهرا مباركا مليئا بالتأمل في رحمة الله ونعمه اللامحدودة. رمضان كريم".
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