ستارمر: بريطانيا تدعم إرسال قوات إلى أوكرانيا

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وقال ستارمر في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني: "ستلعب بريطانيا دورا قياديا إذا لزم الأمر في إرسال قوات برية ومقاتلات إلى سماء أوكرانيا".وأشار ستارمر إلى أن الدعم الأمريكي ضروري لنجاح مثل هذه المهام.وأضاف ستارمر: "اتفقنا على أنه في حال التوصل إلى اتفاق سلام فإننا سنواصل تعزيز دفاعات أوكرانيا وقدرتها على الردع".وتابع: "أوروبا لا تستطيع تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا دون دعمنا، أوروبا ستواصل تسليح أوكرانيا بعد السلام".