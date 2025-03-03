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عربي-دولي

ستارمر: بريطانيا تدعم إرسال قوات إلى أوكرانيا

Lebanon 24
03-03-2025 | 16:36
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده تدعم إرسال قوات إلى أوكرانيا، مشيرا إلى استعدادها لإرسال مقاتلات لإغلاق الأجواء.

وقال ستارمر في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني: "ستلعب بريطانيا دورا قياديا إذا لزم الأمر في إرسال قوات برية ومقاتلات إلى سماء أوكرانيا".
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وأشار ستارمر إلى أن الدعم الأمريكي ضروري لنجاح مثل هذه المهام.

وأضاف ستارمر: "اتفقنا على أنه في حال التوصل إلى اتفاق سلام فإننا سنواصل تعزيز دفاعات أوكرانيا وقدرتها على الردع".

وتابع: "أوروبا لا تستطيع تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا دون دعمنا، أوروبا ستواصل تسليح أوكرانيا بعد السلام".
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